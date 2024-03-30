Над Белгородской областью сбили третий украинский дрон

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили над Белгородской областью третий за субботу украинский беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгоро‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло около 14:00 по московскому времени.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало о ликвидации украинских дронов над Белгородщиной в районе 7:30 и 8:00.