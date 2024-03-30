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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:53

Над Белгородской областью сбили третий украинский дрон

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили над Белгородской областью третий за субботу украинский беспилотник самолетного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгоро‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​дской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло около 14:00 по московскому времени.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщало о ликвидации украинских дронов над Белгородщиной в районе 7:30 и 8:00.

Минобороны РФ
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