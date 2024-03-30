СКР сообщил об опознании 134 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Crocus City Hall провело опознание личностей 134 погибших, сообщил в субботу Следственный комитет РФ (СКР).

"На данный момент следствию удалось устано‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В комитете отметили, что эти данные были предоставлены на совещании главе СКР Александру Бастрыкину. "Руководитель следственной группы доложил о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Проводятся следственные действия (в том числе на месте преступления) с обвиняемыми. Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления", - написало ведомство​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌.

Как сообщил СКР, "Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, число погибших достигло 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.