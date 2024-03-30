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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

СКР сообщил об опознании 134 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу о теракте в Crocus City Hall провело опознание личностей 134 погибших, сообщил в субботу Следственный комитет РФ (СКР).

"На данный момент следствию удалось устано‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным погибшим, проводятся генетические экспертизы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В комитете отметили, что эти данные были предоставлены на совещании главе СКР Александру Бастрыкину. "Руководитель следственной группы доложил о том, что работа следователей, криминалистов и экспертов ведется в круглосуточном режиме. Проводятся следственные действия (в том числе на месте преступления) с обвиняемыми. Следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления", - написало ведомство​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌.

Как сообщил СКР, "Бастрыкин обратил внимание следователей на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших теракту, что позволит установить весь круг соучастников, а главное, его организаторов и заказчиков".

В РоссииЧисло погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человекЧисло погибших в Crocus City Hall выросло до 144 человекЧитать подробнее

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, число погибших достигло 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 30 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Crocus City Hall
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