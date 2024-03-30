Суды Петербурга за неделю решили выдворить из РФ свыше 400 мигрантов-нарушителей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге на этой неделе вынесено несколько сотен судебных решений о принудительном выдворении иностранных граждан из России, сообщает в субботу руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

С 25 по 29 марта 2024 года в суды города поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства. Рассмотрено 515 дел.

"Решения судов: 418 нарушителям назначен штраф с принудительн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ым выдворением из страны. Еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ (контролируемый самостоятельный вылет из РФ в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу). Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Права нарушителей соблюдены судами в полном объеме", - написала Лебедева в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, за весь 2023 год из Петербурга выдворили около 5 тыс. приезжих. 11 тысячам иностранцев закрыли въезд.