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МВД РФ внесло в кабмин проект об ужесточении госконтроля в сфере миграции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России завершили работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции, заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Как написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник, 29 марта МВД внесло в правительство проект федерального закона "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации", который расширяет правовые основания "для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением" в России иностранцев.

По ее словам, закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан, усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан.

В законопроекте предусмотрены обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в РФ. "Предусмотрена также возможность регистрации биометрических данных в представительствах МВД России за рубежом", - отметила представитель министерства.

Документом вводится понятие режима "контролируемого пребывания", который будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России иностранцев, а также в отношении лиц, к которым органами государственной власти приняты решения, препятствующие их выезду из РФ.

Новеллой служит появление цифрового профиля иностранного гражданина, представляющего собой совокупность сведений об иностранном гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором.

Также вводится единый документ, удостоверяющий личность иностранцев на территории России, который заменит собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране.

Срок временного пребывания в РФ иностранцев теперь составит не более 90 дней суммарно в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования 90 дней в течение полугода).

Кроме того, работодатели и заказчики работ или услуг при условии включения их в соответствующий реестр будут вправе привлекать иностранных работников, входящих в реестр иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность в нашей стране.

Документом также вводится соглашение о лояльности - согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в РФ, пребывание и проживание на территории страны в случае нарушения российского законодательства.

Также в МВД предлагают введение высылки в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности, и нежелательность въезда и пребывания в РФ, применяемая в отношении лиц, создающих угрозу безопасности, но находящихся за пределами России либо нахождение которых не известно. "При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения", - пояснила Волк.

Еще одним пунктом проекта закона является введение административного надзора за пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России как одной из форм деятельности полиции. Надзор предполагает применение полномочий, установленных законом "О полиции", а также все новые полномочия в сфере миграции, подчеркнула представитель МВД.

"Все органы государственной власти, организации и граждане будут иметь возможность в режиме реального времени получить электронное подтверждение законности пребывания иностранцев в России. Данное подтверждение будет являться основанием для предоставления таким гражданам государственных и коммерческих услуг. В частности, электронное подтверждение законности пребывания будет необходимо для регистрации прав на недвижимость, брака, рождения ребенка, зачисления в вузы, колледжи, школы", - резюмировала Волк.

МВД РФ Ирина Волк
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