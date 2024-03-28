Гражданина Таджикистана задержали в Петербурге за оправдание теракта в Crocus

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Гражданина Таджикистана в Петербурге обвинили в публичном оправдании терроризма, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

По версии следствия, 26-летний мужчина разместил в интернете комментарии, оправдывающие теракт 22 марта/

Иностранец задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечение, следствие будет ходатайстовать о заключении под стражу.

Дело расследуется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).