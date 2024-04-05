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"Газпром нефть" меняет структуру управления, в компании кадровые изменения

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" перешла на модель управления, аналогичную своей головной компании. В руководстве компании произошли кадровые изменения, пишут в пятницу газеты "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Высшим уровнем структурного подразделения "Газпром нефти" стали департаменты, как и в "Газпроме". Прежде основной формой организации "Газпром нефти" были блоки (разведка и добыча, логистика, переработка и сбыт).

Должность гендиректора и его заместителей упразднена, руководящим органом останется правление во главе с председателем и заместителями. При этом сокращения штата или зарплат не произойдёт, почти все сотрудники подписали трудовые договоры с аналогичными должностями и окладами.

Также в "Газпром нефти" произойдут кадровые перестановки. Вадим Яковлев, который курировал блок разведки и добычи, ушел из компании. Вместо него разведку и добычу будет курировать Антон Джалябов, который пришел в компанию в августе 2023 г. в статусе заместителя гендиректора - главного инженера компании. В новой структуре Джалябов займет место заместителя председателя правления. При этом департамент добычи возглавит глава профильной дирекции Сергей Доктор. В то время, когда Яковлев руководил в "Газпром нефти" блоком разведки и добычи, компания удвоила производство углеводородов, став третьей по величине нефтекомпанией России.

Издания пишут, что таким образом "Газпром" усиливает контроль над "Газпром нефтью". Новая форма управления нефтяной компанией поможет выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль, а руководителям департаментов материнской компании будет легче взаимодействовать с их коллегами в нефтяной "дочке".

Источники газет отмечают, что "Газпром", который в отличие от "Газпром нефти" находится в неблагоприятной финансовой ситуации, планирует более активно задействовать ресурс дочерней компании для решения своих задач. Не исключается, что "Газпром нефти" придется более внимательно посмотреть на свою инвестпрограмму.

Газпром Газпром нефть
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