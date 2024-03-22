Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири" пройдут этой весной с 24 марта по 1 апреля, сообщил "Газпром".

На этот период транспортировка газа будет приостановлена.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. В 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.