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Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №7 в плановый ремонт до середины мая

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") в подельник отключила седьмой энергоблок на плановый ремонт с элементами модернизации, сообщила пресс-служба атомной станции.

Речь идет о планово-предупредительном ремонте. В ходе работ будет выполнен текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях. Также будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

Специалисты проведут значительный комплекс работ по модернизации системы основной питательной воды, а также системы смазки турбины и турбогенератора с установкой дополнительного теплообменника.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе атомной станции, ремонт продлится около полутора месяцев.

В настоящее время энергоблоки №4, №5, №6 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Энергоблок №7 АЭС введен в промышленную эксплуатацию в октябре 2019 года. Он оснащен реактором ВВЭР-1200 и относится к проекту поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, обеспечивающими абсолютную безопасность при эксплуатации.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.

Нововоронежская АЭС Росэнергоатом
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