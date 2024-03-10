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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность ранее отключенный энергоблок №5

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность 5-й энергоблок, сообщила в воскресенье пресс-служба станции.

"8 марта 2024 года в 00:40 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Электроэнергетический дивизион "Росатома") выведен на 100-процентную мощность", - говорится в сообщении.

В РоссииЭнергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикойЧитать подробнее

В сеть 5-й энергоблок был включен 6 марта после проверки и наладки систем и оборудования в соответствии с поданной заявкой, уточняет пресс-служба.

Энергоблок №5 был отключен от сети действием автоматики 4 марта.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен блок N1, в 1990 году - N2. Энергоблок N3 остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. 4-й блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен 6-й энергоблок, в октябре 2019 года - N7.

Таким образом, в настоящее время на НВ АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области, отметили в пресс-службе станции.

Нововоронежская АЭС
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