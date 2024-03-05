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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") отключен от сети действием автоматики, сообщила пресс-служба атомной станции.

Отключение произошло 4 марта в 14:02 по Москве.

Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами, после проверки и наладки систем и оборудования энергоблок №5 НВАЭС будет снова включен в сеть, отмечает пресс-служба. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки №6 и №7. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №4 – в плановом предупредительном ремонте.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года – седьмой.

Нововоронежская АЭС Росэнергоатом
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