Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №4 после ремонта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС включила в сеть и вывела на полную мощность четвертый энергоблок после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщила пресс-служба атомной станции в понедельник.

"7 марта 2024 года в 13:38 энергоблок №4 Нововоронежской АЭС был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР), а 9 марта в 16:20 - выведен на номинальный уровень мощности", - говорится в пресс-релизе.

Блок был отключен для проведения ремонтных работ 1 февраля 2024 года.

В ходе ППР был выполнен средний и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования энергоблока, а также осуществлена перегрузка топлива в реакторной установке. Кроме того, атомщики завершили модернизационные работы по раскреплению оборудования в реакторном отделении.

В настоящее время все энергоблоки (№4, 5, 6, 7) работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.