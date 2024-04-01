Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам из Crocus

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из задержанных в Дагестане боевиков сообщил на допросе, что отвез оружие террористам, совершившим нападение на комплекс Crocus City Hall из Махачкалы.

"Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на Crocus City Hall. Я отвез им оружие из Махачкалы", - сказал задержанный, согласно видеозаписи, распространённой ФСБ.

По словам задержанного, планировался также теракт на набережной в Каспийске.

"Здесь планировали теракт на набережной в Каспийске. Собирались взорвать (...) при скоплении людей", - сказал мужчина, добавив, что у него в квартире находились автоматы Калашникова.

На видеозаписи показаны кадры задержания участников террористической ячейки.

ФСБ 1 апреля объявила, что задержанные накануне в Дагестане боевики, готовившие теракты, причастны к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.