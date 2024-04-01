Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам из Crocus
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из задержанных в Дагестане боевиков сообщил на допросе, что отвез оружие террористам, совершившим нападение на комплекс Crocus City Hall из Махачкалы.
"Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на Crocus City Hall. Я отвез им оружие из Махачкалы", - сказал задержанный, согласно видеозаписи, распространённой ФСБ.
По словам задержанного, планировался также теракт на набережной в Каспийске.
"Здесь планировали теракт на набережной в Каспийске. Собирались взорвать (...) при скоплении людей", - сказал мужчина, добавив, что у него в квартире находились автоматы Калашникова.
На видеозаписи показаны кадры задержания участников террористической ячейки.
ФСБ 1 апреля объявила, что задержанные накануне в Дагестане боевики, готовившие теракты, причастны к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.
Теракт в комплексе Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.