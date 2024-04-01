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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам из Crocus

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Один из задержанных в Дагестане боевиков сообщил на допросе, что отвез оружие террористам, совершившим нападение на комплекс Crocus City Hall из Махачкалы.

"Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на Crocus City Hall. Я отвез им оружие из Махачкалы", - сказал задержанный, согласно видеозаписи, распространённой ФСБ.

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По словам задержанного, планировался также теракт на набережной в Каспийске.

"Здесь планировали теракт на набережной в Каспийске. Собирались взорвать (...) при скоплении людей", - сказал мужчина, добавив, что у него в квартире находились автоматы Калашникова.

На видеозаписи показаны кадры задержания участников террористической ячейки.

ФСБ 1 апреля объявила, что задержанные накануне в Дагестане боевики, готовившие теракты, причастны к финансированию и снабжению атаки на комплекс Crocus City Hall.

Теракт в комплексе Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). На следующий после теракта день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 01 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Дагестан Каспийск СКР ФСБ Crocus City Hall
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