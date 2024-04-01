ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила, что установлена причастность задержанных накануне в Дагестане боевиков, готовивших теракты, к финансированию и снабжению атаки на концертный зал Crocus City Hall.

"Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале Crocus City Hall в Москве", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В спецслужбе добавили, что в воскресенье была пресечена деятельность "четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей".

Боевики, по данным ФСБ, "провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", а "сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России".

В воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое боевиков, планировавших теракты. Отмечалось, что "при осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство".

Теракт в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человека, еще 551 человек пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте. На следующий после атаки день директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Девять из них арестованы.