Арестован десятый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Якубджони Юсуфзоду – десятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, передал корреспондент "Интерфакса.

"Избрать в отношении обвиняемого Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года", - говорится в постановлении судьи Наталии Дударь.

Юсуфзоде предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшем смерть человека, организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Заседание по ходатайству следователя прошло в закрытом от слушателей режиме ввиду необходимости сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Как следует из оглашенных в суде сведений, Юсуфзода – 25-летний уроженец Таджикистана с гражданством Таджикистана. В Москве ранее имел временную регистрацию, работал разнорабочим неофициально. Женат, имеет трех детей, в том числе малолетних.

В суде Юсуфзоде требовалась помощь переводчика.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы 26 марта арестовал Юсуфзоду на 12 суток за неповиновение полиции. Как следует из постановления суда, Юсуфзода был задержан 25 марта при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

Согласно постановлению, Юсуфзода "при виде патрульной автомашины, стал менять траекторию движения, ускорил шаг, на требования сотрудников полиции остановиться попытался скрыться", а "при задержании оказывал активное сопротивление, отказывался предоставить документы, удостоверяющие личность, также категорически отказывался исполнить требование сотрудника полиции, проследовать в служебный автотранспорт".

О задержании Юсуфозоды в рамках уголовного дела о теракте в Crocus City Hall в понедельник сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как заявили в СКР, по данным следствия, за несколько дней до теракта фигурант "через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления, установило следствие.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте в поименном списке МЧС России составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

До ареста Юсуфзоды по делу было арестовано девять фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, непосредственных исполнителей.