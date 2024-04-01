Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Из-за ДТП в Ярославской области поезда следуют с задержкой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В связи с ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области пассажиров поезда №15 Архангельск - Москва на станции Берендеево пересаживают на другие поезда, следующие в Москву, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Пассажирам этого поезда предоставляются места в поездах №375 Воркута - Москва, №77 Абакан - Москва, №103 Ярославль - Москва.

В РоссииДиспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьянДиспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьянЧитать подробнее

Как отметили в пресс-службе, остановленные из-за ДТП поезда №376 Москва - Воркута, №16 Москва - Архангельск, №70 Москва - Чита, №104 Москва - Ярославль, "Ласточка" №716 Москва - Кострома отправлены по своим маршрутам.

Они следуют с задержкой от одного до полутора часов.

Днем 1 апреля в селе Берендеево Переславского района Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и автобус. По последним данным, погибли семь человек, также пострадал машинист поезда.

Причиной аварии стал выезд пассажирского автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск - Москва.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ярославль Берендеево Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Минобороны РФ сообщило о перехвате шести беспилотников ВСУ над Черным морем

Один рабочий погиб при обрушении породы на уральской шахте

Диспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьян

Диспетчер переезда в Ярославской области, где поезд врезался в автобус, был пьян

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Нападение на Crocus City Hall

Арестован десятый фигурант дела о теракте в Crocus City Hall

В ГД разъяснили, что будет считаться участием в работе нежелательной организации

Нападение на Crocus City Hall

Следствие попросило об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

Крупный пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });