Из-за ДТП в Ярославской области поезда следуют с задержкой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В связи с ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области пассажиров поезда №15 Архангельск - Москва на станции Берендеево пересаживают на другие поезда, следующие в Москву, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Пассажирам этого поезда предоставляются места в поездах №375 Воркута - Москва, №77 Абакан - Москва, №103 Ярославль - Москва.

Как отметили в пресс-службе, остановленные из-за ДТП поезда №376 Москва - Воркута, №16 Москва - Архангельск, №70 Москва - Чита, №104 Москва - Ярославль, "Ласточка" №716 Москва - Кострома отправлены по своим маршрутам.

Они следуют с задержкой от одного до полутора часов.

Днем 1 апреля в селе Берендеево Переславского района Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и автобус. По последним данным, погибли семь человек, также пострадал машинист поезда.

Причиной аварии стал выезд пассажирского автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск - Москва.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).