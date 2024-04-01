МЧС уточнило, что в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области погибли 7 человек

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Семь человек стали жертвами столкновения пассажирского автобуса со скорым поездом на регулируемом переезде в селе Берендеево в Ярославской области, уточнила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В Ярославской области, по уточненной информации, погибли семь человек", - говорится в сообщении.

Также пострадал машинист поезда, добавили в министерстве.

В настоящее время на месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что предварительно при столкновении рейсового автобуса и пассажирского скорого поезда погибли восемь человек.

Причиной аварии, по данным СЖД, стал выезд пассажирского автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва.