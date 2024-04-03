Арестованы фигуранты дела о гибели семи человек в столкновении поезда с автобусом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Переславский районный суд арестовал до 1 июня подозреваемого по делу о смертельном ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила областная прокуратура.

Это 54-летний монтер пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги. Он подозревается в нарушении правил правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 263 УК).

По версии следствия, 1 апреля днем подозреваемый работал пьяным. При этом он нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключив устройство заграждения переезда в селе Берендеево и допустив выезд на переезд рейсового автобуса. В автобус врезался пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадал машинист.

Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что суд также арестовал мастера дорожного линейного участка - до 2 июня. По версии следствия, он допустил к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду 54-летнего монтера пути, не прошедшего соответствующее обучение.