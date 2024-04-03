Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Арестованы фигуранты дела о гибели семи человек в столкновении поезда с автобусом

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Переславский районный суд арестовал до 1 июня подозреваемого по делу о смертельном ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области, сообщила областная прокуратура.

Это 54-летний монтер пути Ростов-Ярославской дистанции пути Северной железной дороги. Он подозревается в нарушении правил правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 263 УК).

По версии следствия, 1 апреля днем подозреваемый работал пьяным. При этом он нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта, отключив устройство заграждения переезда в селе Берендеево и допустив выезд на переезд рейсового автобуса. В автобус врезался пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадал машинист.

Пресс-служба Ярославского областного суда сообщила, что суд также арестовал мастера дорожного линейного участка - до 2 июня. По версии следствия, он допустил к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду 54-летнего монтера пути, не прошедшего соответствующее обучение.

Ярославская область Переславский районный суд Берендеево Северная железная дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал неправдой утверждение Зеленского о подготовке новой мобилизации

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу

Росстат оценил инфляцию за неделю с 26 марта по 1 апреля в 0,1%

Безработица в РФ в феврале 2024 года обновила исторический минимум

Безработица в РФ в феврале 2024 года обновила исторический минимум

Мишустин предложил сделать дивиденды инструментом перераспределения прибыли банков

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus

Источник заявил, что США не предупреждали Россию о готовящемся теракте в Crocus

Раненная в курском Теткине 31 марта женщина умерла в больнице

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });