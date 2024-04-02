Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности на территории региона.

"На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он в телеграм-канале во вторник.

Губернатор призвал соблюдать спокойствие.

"Сигнал носит информационный характер. Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона", - добавил Артамонов.