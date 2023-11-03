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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки про ВС РФ

Петр Верзилов заочно приговорен к 8,5 годам колонии за фейки про ВС РФ
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы назначил восемь с половиной лет колонии общего режима продюсеру проекта Pussy Riot и издателю проекта "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Петру Верзилову (признан иноагентом) по делу о распространении ложной информации про вооруженные силы РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кроме того, по приговору Верзилову на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Срок наказания Верзилову будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Верзилов признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела в отношении Верзилова стали публикации в социальных сетях.

В суде защита Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.

Петр Верзилов
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