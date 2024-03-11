Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову по делу о фейках про ВС РФ

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил заочный приговор и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело в отношении продюсера группы Pussy Riot и бывшего издателя проекта "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации про Вооруженные силы России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Басманного суда Москвы от 3 ноября 2023 года в отношении Верзилова отменен, уголовное дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда", - заявили в пресс-службе в понедельник.

Причиной решения Мосгорсуда стали нарушения, допущенные во время первого процесса.

Басманный суд заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Верзилов был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела в отношении Верзилова стали публикации в социальных сетях.

В суде защита Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.