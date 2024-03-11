Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову по делу о фейках про ВС РФ

Дело отправлено на пересмотр

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил заочный приговор и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело в отношении продюсера группы Pussy Riot и бывшего издателя проекта "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Петра Верзилова (признан иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации про Вооруженные силы России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Басманного суда Москвы от 3 ноября 2023 года в отношении Верзилова отменен, уголовное дело направлено в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда", - заявили в пресс-службе в понедельник.

Причиной решения Мосгорсуда стали нарушения, допущенные во время первого процесса.

Басманный суд заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии общего режима с лишением права администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Верзилов был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также ненависти в отношении социальной группы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для возбуждения дела в отношении Верзилова стали публикации в социальных сетях.

В суде защита Верзилова настаивала на его невиновности и просила суд вынести по делу оправдательный приговор.

В России Верзилов объявлен в розыск и арестован заочно.

Pussy Riot Мосгорсуд Басманный суд Петр Верзилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом

Кремль назвал "опасной линией" заявления Парижа о готовности направить военных на Украину

Кремль назвал "опасной линией" заявления Парижа о готовности направить военных на Украину

В Москве разделение ключа расшифрования системы ДЭГ пройдет 14 марта

У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Минтранс предложил выделить из ФНБ еще 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

ПВО за ночь сбила шесть украинских дронов над двумя российскими регионами

Умершие знаменитости

Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Что произошло за день: воскресенье, 10 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });