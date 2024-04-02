На субсидии морских перевозок в Калининградскую область выделено 1,8 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство направило 1,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок в Калининградскую область, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Выделенные из федерального бюджета средства будут направлены Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.

Принятое решение обеспечит стабильную перевозку грузов в Калининградскую область и за ее пределы, поможет не допустить роста цен на товары и поддержать промышленные предприятия региона, рассчитывают чиновники. Предполагается, что благодаря федеральным субсидиям до конца 2024 года общий объем таких перевозок составит не менее 600 тысяч тонн.

Обеспечить выделение в 2023-2024 годах субсидий для возмещения расходов на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область и из этой области, а также определить объемы таких перевозок правительству поручил президент по итогам совещания 27 сентября 2023 года.

В 2023 году грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. Объем перевозок с использованием субсидий превысил 744 тысячи тонн.

27 марта на сайте Кремля было опубликовано поручение президента правительству России увеличить объем субсидий на морские перевозки в Калининградскую область. Кабмин должен определить объем средств, которые потребуется выделить на эти цели в 2024 году и в 2025-2027 годах.

Ранее сообщалось, что в 2024 году субсидии морским перевозчикам еще не распределены. В конце 2023 года говорилось, что они составят примерно 1,8 млрд рублей. Если субсидии будут израсходованы до конца года, их объем увеличат.

Росморречфлот впервые распределил 1,3 млрд рублей субсидий на морские перевозки в конце 2022 года. В 2023 году Росморречфлот выделил на субсидии 3,8 млрд рублей, но затем снизил их размер до 1,8 млрд рублей, а потом увеличил на 380 млн рублей.

Власти рассчитывали, что с помощью субсидий цена на морские перевозки будет сопоставима с ценой на железную дорогу. Стоимость перевозок по морю действительно снизилась, но только на отдельные виды грузов. Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало апреля морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали 25 судов и паромов на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.