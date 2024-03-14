Новый терминал под Калининградом сможет принять первые паромы летом

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском (Калининградская область) сможет принять первые автомобильные паромы летом 2024 года. Об этом сообщил начальник калининградского управления ФГУП "Росморпорт" Андрей Мошков.

"В настоящее время идет активная фаза строительства порта. Рассматривается вопрос о выделении терминала "Причал №1" для эксплуатации. Он будет работать в первую очередь, принимая грузовые суда. В июле надеемся подготовить соответствующую инфраструктуру и принимать там автомобильные паромы", - сказал Мошков на региональной конференции Ассоциации международных автоперевозчиков "АСМАП-Балтик 2024".

По его словам, терминал в Пионерском будет работать, прежде всего, в тех случаях, когда порту Балтийска, где расположен основной грузовой терминал для паромов, будут образовываться очереди. Это может быть связано с тем, что на грузовую линию между Калининградской областью и портами Ленинградской области и Санкт-Петербурга в ближайшее время выйдут дополнительные суда.

Так, в апреле на ней должен появиться грузопассажирский паром. Он будет способен брать на борт до ста автопоездов, что заметно снизит напряженность, что есть сегодня с доставкой в регион накатной техники, заключил Мошков.

Как сообщалось, проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Он также рассчитан на прием порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

В настоящее время строительство терминала ведет ФГБУ "Морская спасательная служба". Стоимость контракта составляет 8,511 млрд рублей. Дата завершения строительства объекта – 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта – 20 января 2025 года.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит грузов, подпавших под санкции Евросоюза, с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.