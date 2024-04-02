Количество пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге увеличилось до 12 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - До 12 человек выросло число пострадавших при атаке БПЛА в Елабуге, сообщает пресс-служба главы Татарстана во вторник.

"Поступила корректировка от экстренных служб по цифре - 12 человек (пострадали - ИФ). По степени тяжести так же, средняя, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Утром во вторник пресс-службы главы Татарстана сообщила, что в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами.

Позже мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем телеграм-канале написал, что в результате утренней атаки БПЛА на одно из предприятий в городе пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.