Атака БПЛА на предприятие в Нижнекамске не привела к серьезным разрушениям

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на одно из предприятий Нижнекамска никто не пострадал, предприятие не получило серьезных повреждений, сообщил в Teleram мэр города Рамиль Муллин.

"Пострадавших и серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, - написал он. - Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности".

Мэр призвал горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.

Об ударе дронов по объектам в Нижнекамске и Елабуге утром сообщила пресс-служба главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова. В Елабуге пострадали семь человек.

В последнее время беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. В Нижнекамске расположены два крупных НПЗ: "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") и "ТАИФ-НК", который входит в татарстанскую группу "ТАИФ". "Татнефть" отказалась от комментариев. Пресс-служба "ТАИФа" не ответила на запрос "Интерфакса". "СИБУР", у которого в Нижнекамске расположен один из крупнейших в мире производителей каучуков ПАО "Нижнекамскнефтехим, инцидент с беспилотниками также не комментирует