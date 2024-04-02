Число пострадавших при атаке дронов в Елабуге выросло до семи человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - До семи человек увеличилось число пострадавших в результате атаки дронов в Елабуге (Татарстан), сообщили "Интерфаксу" в оперативной службе района.

"Число пострадавших выросло до семи человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

"Пять человек госпитализированы. Шестой обратился в приемный покой, решается вопрос о госпитализации", - добавил представитель оперативной службы.

Ранее во вторник Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" сообщила о двух пострадавших в результате удара дронов по общежитию ОЭЗ.

Впоследствии пресс-служба главы Татарстана проинформировала о шести пострадавших, трое из которых были госпитализированы. Угроза их жизни и здоровью отсутствует, отмечали в пресс-службе.

По данным пресс-службы главы Татарстана, утром во вторник предприятия в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске подверглись атаке беспилотниками, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.