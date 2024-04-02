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Силуанов ждет пополнения бюджета на 150 млрд рублей за счет контроля за рынком табака

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Принимаемые в последнее время в России меры по усилению контроля за рынком табака могут пополнить бюджет на 150 млрд рублей, заявил на годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля министр финансов Антон Силуанов.

"Мы с вами оценивали, что объем мобилизации средств от мер по контролю за табачным рынком может составлять порядка 150 млрд рублей. Это существенный объем ресурсного обеспечения, который нам сейчас необходим", - сказал он.

По его словам, в последние годы наблюдался рост нелегального оборота табачной продукции. В 2021 году доля такой продукции составляла более 11%, в 2023 году - более 13%.

"Предстоит серьезная работа по регулированию табачного рынка и повышению его прозрачности. Есть над чем работать. Рассчитываю, что те полномочия, которые получила служба, позволят навести порядок на этом рынке, и, соответственно, будет обеспечена и конкуренция, с одной стороны, и обеспечено поступление ресурсов и доходов в бюджет, с другой", - сказал глава Минфина.

По данным Росстата, в 2023 году табачные предприятия произвели 198 млрд сигарет, что на 10,7% меньше, чем годом ранее.

Согласно Налоговому кодексу, поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2024 году ожидается в 824 млрд 152 млн рублей.

Росалкогольтабакконтроль получил полномочия по госконтролю за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции с 1 марта 2024 года. Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля.

Ведомство должно выявлять и пресекать незаконное производство и оборот табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности.

Контрольные (надзорные) мероприятия включают в себя, в том числе, выездное обследование, выездную проверку, контрольную закупку и инспекционный визит.

Антон Силуанов Минфин Росстат Росалкогольтабакконтроль
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