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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Нарышкин подтвердил, что данные от США о возможном теракте были слишком общими

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы США направляли России информацию о возможности теракта в Crocus City Hall, однако она была слишком общей, заявил во вторник директор СВР Сергей Нарышкин.

"Да, действительно, Федеральная служба безопасности получила определенно информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", - сказал он журналистам на пресс-подходе в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что США действительно передавали России информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера.

"Информация (переданная США) о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан носила общий характер, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он 26 марта.

"К сожалению, наши действия, которые мы осуществляли в отношении конкретных групп и конкретных лиц,- эта информация на тот момент не подтвердилась", - добавил директор ФСБ.

Сергей Нарышкин США СВР Crocus City Hall
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