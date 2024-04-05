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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о передаче со стороны Франции какой-либо информации по поводу теракта в концертном зале Crocus City Hall.

"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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Французский президент Эммануэль Макрон, комментируя телефонный разговор министров обороны Франции и РФ, в том числе, на фоне трагедии в "Крокус-Сити холле", ранее заявил журналистам, что спецслужбы его страны располагают "полезной информацией об организации теракта".

Теракт в комплексе Crocus City Hall произошел 22 марта, когда несколько вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, 551 пострадал. СКР расследует уголовное дело о теракте. На следующий после нападения день ФСБ доложила президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе, четырех человек, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Хроника 22 марта – 05 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Франция Crocus City Hall
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