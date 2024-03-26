Директор ФСБ заявил, что информация США о готовящихся терактах носила общий характер

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США действительно передавали России информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера, заявил журналистам директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Информация (переданная США) общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали меры соответствующие, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он.

"К сожалению, действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердилась", - добавил директор ФСБ.

Посольство США перед 8 марта предупредило сограждан о готовящихся в России терактах в местах массового скопления. 19 марта президент Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал эти заявления провокационными и нацеленными на запугивание и дестабилизацию общества. По его словам, эти предупреждения напомнили ему откровенный шантаж.

После заявлений представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтверждал, что такая информация действительно поступала.

Уже после теракта в Crocus City Hall пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разведданные о подготовке терактов "никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужб" и эта информация не разглашается. Он добавил, что случившееся российская сторона расследует самостоятельно.