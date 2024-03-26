Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:44

Директор ФСБ заявил, что информация США о готовящихся терактах носила общий характер

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - США действительно передавали России информацию о готовящемся в стране теракте, но это были сведения общего характера, заявил журналистам директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Информация (переданная США) общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали меры соответствующие, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он.

"К сожалению, действия, которые мы осуществили в отношении конкретной группы конкретных лиц, на тот момент не подтвердилась", - добавил директор ФСБ.

Посольство США перед 8 марта предупредило сограждан о готовящихся в России терактах в местах массового скопления. 19 марта президент Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал эти заявления провокационными и нацеленными на запугивание и дестабилизацию общества. По его словам, эти предупреждения напомнили ему откровенный шантаж.

После заявлений представителя Совета национальной безопасности американской администрации Эдриенн Уотсон о передаче российской стороне данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтверждал, что такая информация действительно поступала.

Уже после теракта в Crocus City Hall пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разведданные о подготовке терактов "никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужб" и эта информация не разглашается. Он добавил, что случившееся российская сторона расследует самостоятельно.

Хроника 22 – 26 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Александр Бортников Владимир Путин Дмитрий Песков США ФСБ Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

МЧС завершило аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall

Директор ФСБ назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью для РФ

Нападение на Crocus City Hall

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в Crocus расширится

В ФСБ заявили, что круг пособников в подготовке теракта в Crocus расширится

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Законопроект о свободном доступе провайдеров в дома принят во II чтении

КС РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });