Минэнерго РФ опасается возможного сдвига запуска энергорынка на Дальнем Востоке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ опасается задержки запуска энергорынка на Дальнем Востоке на фоне "недосогласованности" предложений ведомства, сообщил глава министерства Николай Шульгинов на пресс-конференции во вторник.

"На самом деле были сроки 1 января/1 июля, и мы все стремились к этому сроку. Но, к сожалению, при практически полном согласии всех федеральных органов власти и большинства правительства, пока есть еще недосогласованные наши предложения по срокам и вообще по модели", - отметил он.

По словам Шульгинова, ведомство ждет окончательного согласительного совещания "со дня на день".

"По крайней мере, мне не очень понятно, почему сдерживаются эти сроки. Потому что если мы уйдем еще дальше (по времени с запуском энергорынка - ИФ), это означает, что мы будем задерживать, в том числе развитие энергетики Дальнего Востока. Потому что оставить все как есть и надеяться на то, что мы тарифными решениями обеспечим финансирование строительства сетей и генерации, это, я думаю, неразумно", - отметил министр.

"Если мы несколько дней еще будем обсуждать, то может быть, и наступит такая ситуация, когда нужно будет признавать, что с 1 июля он не заработает, и нужно будет думать, что с этим делать", - заключил он. Ранее сообщалось, что энергорынок может появиться на Дальнем Востоке с 1 января, затем - с 1 июля этого года.

В июле Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о поэтапном включении территорий Дальнего Востока, Коми и Архангельской области в ценовые зоны энергорынка. Соответственно, Дальний Восток будет отнесен ко II ценовой зоне (Сибирь), Коми и Архангельская область - к I ценовой зоне (европейская часть России и Урал).

Сейчас энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны и ряд неценовых зон и изолированных территорий, что создает определенные проблемы с обновлением мощностей за пределами ценовых зон. В частности, на них не распространяются механизмы договоров о предоставлении мощности (ДПМ).