Минэнерго отметило, что возможность запуска энергорынка в ДФО с 1 июля упущена

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Энергорынок на Дальнем Востоке, наверняка, не будет запущен с июля, эта возможность упущена, сообщил в среду журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Есть противодействие, скорее всего, от недопонимания, как работает рынок и что мы теряем, если вовремя не запускаем процесс конкурентного отбора мощности и ускорения процессов модернизации и строительства электростанций на Востоке", - рассказал министр.

"Плохо, конечно, совсем плохо. Формально мы уже упустили время для запуска (рынка - ИФ) с 1 июля", - заключил Шульгинов.

Ранее сообщалось, что энергорынок может появиться на Дальнем Востоке с 1 января, затем - с 1 июля этого года.

В июле прошлого года Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о поэтапном включении территорий Дальнего Востока, Коми и Архангельской области в ценовые зоны энергорынка. Соответственно, Дальний Восток будет отнесен ко II ценовой зоне (Сибирь), Коми и Архангельская область - к I ценовой зоне (европейская часть России и Урал).

Сейчас энергосистема РФ разделена на две ценовые зоны и ряд неценовых зон и изолированных территорий, что создает определенные проблемы с обновлением мощностей за пределами ценовых зон. В частности, на них не распространяются механизмы договоров о предоставлении мощности (ДПМ).