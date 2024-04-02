Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА в Белгородской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 22.15 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе вводится режим воздушной опасности, так как вблизи границ были замечены беспилотники.