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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА в Белгородской области

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 22.15 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе вводится режим воздушной опасности, так как вблизи границ были замечены беспилотники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Липецкая область ПВО
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