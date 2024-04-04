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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Два человека погибли в Херсонской области в результате атаки дронов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Херсонской области в результате удара дронами со стороны ВСУ, сообщил в четверг председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Как написал он в своем телеграм-канале, убиты двое мирных граждан, "которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты".

Дрон ударил в дверь автомобиля "Газель", на котором везли продукты питания, в дневное время, отмечает Алексеенко. Водитель погиб от взрыва, пассажир смог выбраться и наложить на раненную ногу жгут, но на него направили второй дрон. Он тоже не выжил.

Алексеенко добавил, что удар также нанесли по людям, которые прибыли на место для оказания помощи, но о пострадавших среди них не сообщил.

Андрей Алексеенко Херсонская область ВСУ
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