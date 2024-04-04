Два ремонтника погибли в результате атаки дрона в Новой Каховке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Новой Каховке (Херсонская область) после атаки беспилотника, сообщил в четверг председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"В Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его информации, один из работников погиб на месте, еще двух успели затащить в подъезд. На место прибыла скорая помощь, но и ее атаковали дронами. Медики не пострадали - добрались до подъезда и помогли затащить раненых в подвал. Тем не менее, из-за действий ВСУ доставить пострадавших в больницу не удалось, один из них скончался. Выжил бригадир, он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Ранее в четверг Алексеенко сообщил о гибели двух мирных жителей, которые везли продукты питания в село Бабино Херсонской области: их "Газель" атаковали дроны ВСУ.