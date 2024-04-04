Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Два ремонтника погибли в результате атаки дрона в Новой Каховке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Новой Каховке (Херсонская область) после атаки беспилотника, сообщил в четверг председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"В Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его информации, один из работников погиб на месте, еще двух успели затащить в подъезд. На место прибыла скорая помощь, но и ее атаковали дронами. Медики не пострадали - добрались до подъезда и помогли затащить раненых в подвал. Тем не менее, из-за действий ВСУ доставить пострадавших в больницу не удалось, один из них скончался. Выжил бригадир, он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Ранее в четверг Алексеенко сообщил о гибели двух мирных жителей, которые везли продукты питания в село Бабино Херсонской области: их "Газель" атаковали дроны ВСУ.

Андрей Алексеенко Херсонская область ВСУ Новая Каховка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий "Макфы"

Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий "Макфы"

Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе ПСМА Рус и выплатила 3 млрд руб.

Нападение на Crocus City Hall

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

ФСБ заявила о задержании еще трех человек, причастных к теракту в Crocus

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

Путин спрогнозировал дефицит кадров в стране в ближайшие годы

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

ЦБ предложил смягчить критерии для инвестирования пенсионных резервов в акции при IPO

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Режим ЧС введен в Оренбуржье из-за паводка

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ

Школьникам приграничья Белгородчины разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
Военная операция на Украине

Более 9 тыс. детей вывезли из Белгородской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });