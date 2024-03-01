Трое жителей Херсонской области стали жертвами атаки украинского дрона

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Херсонской области после атаки украинского беспилотника, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

"(...) атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор также сообщил, что накануне украинский дрон атаковал машину в фермерском хозяйстве в селе Коробки Каховского округа. Пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Был нанесен удар и по припаркованной легковушке в селе Чернянка, примерно в 10 км южнее Новой Каховки, обошлось без пострадавших.

"Обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства. Военного значения такие нападения не имеют", - отметил глава региона.