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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Песков отверг попытки считать "русским" грузинский законопроект об иноагентах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что это абсурдно - называть "русским" законопроект об иноагентах, который правящая партия в Грузии намерена внести в парламент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг намерения правящей партии в Грузии внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния на организации, который грузинская оппозиция называет "русским".

"Безусловно, Грузия - это наш сосед и, конечно, в наших интересах стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии. Мы видим достаточно острую, резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но, здесь, просто нужно, наверное, им более активно объяснять абсурдность считать это русским проектом", - сказал Песков.

Он напомнил, что первой страной, которая придумала эту систему борьбы с иностранными агентами, является США.

Сейчас же законодательное противодействие иностранным агентам используется многими странами и является, "по сути, мировой практикой".

"Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику, это нормальная практика", - сказал Песков.

Грузия Дмитрий Песков США
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