В парламент Грузии снова внесут законопроект об иноагентах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что повторно инициирует рассмотрение в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного влияния на организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение.

"Новый закон эффективно застрахует иностранных доноров от ряда неудобств, связанных с разжиганием радикализма и поляризации в Грузии. Это крайне не по-европейски, когда вы избегаете минимального стандарта прозрачности", - заявил он через пресс-службу правительства.

По его словам, грузинские неправительственные организации и радикальные оппозиционные партии благодаря скрытому иностранному финансированию пытаются организовать в Грузии революционные процессы, подорвать государственные институты.

"Правительство Грузии уже установило европейский стандарт прозрачности, и сейчас пришло время европеизироваться неправительственным организациям и их донорам, в чем, безусловно, окажет существенную помощь закон о прозрачности иностранного влияния, - уверен премьер-министр.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила журналистам, что принятием закона о прозрачности иностранного влияния ставится под сомнение европейское будущее страны.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент рассматривал уже в 2023 году. 7 марта он был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста против принятия этой инициативы, кроме того, законопроект раскритиковали на Западе. На фоне массового протеста законопроект был отозван.

В первоначальной редакции прошлогодний законопроект вводил обязательную регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа. При регистрации в базе эти организации должны были отразить полученный доход и затем ежегодно заполнять финансовую декларацию. Также законопроект наделял Минюст Грузии правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния. За нарушения положений законопроекта предусматривались штрафы.