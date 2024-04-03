Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

В парламент Грузии снова внесут законопроект об иноагентах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что повторно инициирует рассмотрение в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного влияния на организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение.

"Новый закон эффективно застрахует иностранных доноров от ряда неудобств, связанных с разжиганием радикализма и поляризации в Грузии. Это крайне не по-европейски, когда вы избегаете минимального стандарта прозрачности", - заявил он через пресс-службу правительства.

По его словам, грузинские неправительственные организации и радикальные оппозиционные партии благодаря скрытому иностранному финансированию пытаются организовать в Грузии революционные процессы, подорвать государственные институты.

"Правительство Грузии уже установило европейский стандарт прозрачности, и сейчас пришло время европеизироваться неправительственным организациям и их донорам, в чем, безусловно, окажет существенную помощь закон о прозрачности иностранного влияния, - уверен премьер-министр.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила журналистам, что принятием закона о прозрачности иностранного влияния ставится под сомнение европейское будущее страны.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент рассматривал уже в 2023 году. 7 марта он был принят в первом чтении. После этого в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста против принятия этой инициативы, кроме того, законопроект раскритиковали на Западе. На фоне массового протеста законопроект был отозван.

В первоначальной редакции прошлогодний законопроект вводил обязательную регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа. При регистрации в базе эти организации должны были отразить полученный доход и затем ежегодно заполнять финансовую декларацию. Также законопроект наделял Минюст Грузии правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния. За нарушения положений законопроекта предусматривались штрафы.

Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал неправдой утверждение Зеленского о подготовке новой мобилизации

Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Министры комитета ОПЕК+ завершили заседание без рекомендаций по квотам

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance

Инфляция в Турции в марте ускорилась до 68,5%, обновив максимум с ноября 2022 г.

Инфляция в Турции в марте ускорилась до 68,5%, обновив максимум с ноября 2022 г.

Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир"

Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир"

Не менее четырех человек погибли во время землетрясения на Тайване

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Что случилось этой ночью: среда, 3 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });