В НАТО раскритиковали планы Грузии вернуться к законопроекту об иноагентах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Планы властей Грузии вернуться к рассмотрению законопроекта о прозрачности иностранного финансирования помешают укреплению демократических институтов в стране, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я выступаю против попыток грузинского правительства вернуться к рассмотрению законопроекта об иностранных агентах или иностранном влиянии, поскольку это окажет противоположное воздействие на процесс укрепления демократических институтов в Грузии", - сказал он.

"Грузии следует работать над реформами, чтобы приблизиться к НАТО и к Евросоюзу. У ЕС также однозначная позиция относительно этого (законопроекта - ИФ)", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее решение Тбилиси вернуться к рассмотрению законопроекта об иноагентах раскритиковали в ЕС.

Представитель Евросоюза Петер Стано сообщил, что в Брюсселе обеспокоены в связи с повторным рассмотрением в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на острую общественную и международную реакцию в марте 2023 года.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам, что еще в 2023 году, когда законопроект был отозван из парламента, были даны обещания, что иностранное финансирование в Грузии будет прозрачным, однако этого не происходит.

"Есть специфические доноры, которые отказываются обнародовать свое финансирование. Существует абсолютно глухая стена. Эти организации не собираются раскрывать грузинскому обществу, на что они тратят свои деньги в Грузии", - сказал Папуашвили.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" уже внесен и зарегистрирован в парламенте Грузии, его обсуждение начнется на следующей неделе.

Оппозиционные партии и неправительственные организации намерены начать массовые акции протеста в связи с законопроектом, который они считают российской копией закона об иностранных агентах. Несколько неправительственных организаций призвали вечером в четверг собраться у здания парламента в Тбилиси и выразить свой протест.

В самом начале апреля правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что повторно инициирует рассмотрение в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного влияния на организации. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение.

По его словам, грузинские неправительственные организации и радикальные оппозиционные партии благодаря скрытому иностранному финансированию пытаются организовать в Грузии революционные процессы, подорвать государственные институты. С принятием закона им придется прийти в соответствие с европейским стандартом прозрачности, который установило правительство, добавил он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила журналистам, что принятием закона о прозрачности иностранного влияния ставится под сомнение европейское будущее страны. При предыдущей попытке его рассмотреть, она обещала, что наложит на него вето.