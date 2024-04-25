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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин счел, что ожидаемый в РФ дефицит кадров нельзя покрыть за счет мигрантов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидаемый в ближайшее время дефицит кадров, в том числе квалифицированных, нельзя решить за счет трудовых мигрантов и ввоза неквалифицированной рабочей силы.

"По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции и низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа - эту проблему нам не решить", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

Он отметил, что "здесь нужны другие подходы". "Сейчас не буду говорить о внутриполитической, социальной и другой составляющей проблемы, которую я затронул", - добавил Путин.

Владимир Путин РСПП
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