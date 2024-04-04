Путин исключил, что РФ может быть целью терактов исламских фундаменталистов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, главная цель заказчиков теракта в Crocus City Hall - нарушить единство в стране, заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент Владимир Путин.

"Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства.

"И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, она, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается", - отметил президент.