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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Путин исключил, что РФ может быть целью терактов исламских фундаменталистов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, главная цель заказчиков теракта в Crocus City Hall - нарушить единство в стране, заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов России президент Владимир Путин.

"Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов", - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного и межэтнического единства.

"И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, она, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается", - отметил президент.

Хроника 22 марта – 04 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Владимир Путин Crocus City Hall ФНПР
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