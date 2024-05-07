Бортников заявил, что главный организатор теракта в Crocus находится за границей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Основной организатор теракта в Crocus City Hall находится за границей, заявил "Интерфаксу" и.о. директора ФСБ Александр Бортников.

На вопрос, удалось ли установить заказчиков теракта, он ответил: "Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей".

Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться. Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату", - заявил Бортников.

22 марта вечером в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет расследует случившееся как теракт. По делу уже арестованы больше десяти человек, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения, а также те, кто, по версии следствия, им помогал.