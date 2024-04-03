Шойгу заявил Лекорню об украинском следе в теракте в Crocus City Hall

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил об имеющихся сведениях об украинском следе в теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили в российском военном ведомстве.

"Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны. Имеются сведения об украинском следе в организации теракта", - говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров Шойгу и Лекорню.

"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", - процитировали Шойгу в министерстве.

"Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 г. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка)", - говорится в сообщении ведомства.

В российском Минобороны подчеркнули, что переговоры состоялись по настоятельной просьбе Парижа. О предыдущем телефонном разговоре Шойгу и Лекорню сообщалось в октябре 2022 года.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников проинформировал президента Владимира Путина о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Всего по делу арестованы 10 фигурантов.