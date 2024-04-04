Кремль подтвердил рекомендацию комиссии выдвинуть Подносову на должность главы ВС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Кандидатура Ирины Подносовой рекомендована для представления Совету Федерации на должность главы Верховного суда Комиссией при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, сообщает сайт Кремля.

"Состоялось заседание Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда", - говорится в сообщении.

Ранее об этом решении "Интерфаксу" сообщил источник в комиссии.

Кроме того, комиссия рассмотрела кандидатов на должности судей федеральных судов, внесенных на рассмотрение главы государства. Приняты решения в отношении 432 кандидатов.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева. Подносова - единственная, кто подал заявление на освободившуюся должность.

Председатель ВС назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента.

Подносова получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.