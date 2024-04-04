Комиссия при президенте рекомендовала Подносову на должность главы ВС РФ

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Ирины Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил "Интерфаксу" источник в комиссии.

Конкурс на должность главы ВС был объявлен 1 марта после кончины бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева 23 февраля, боровшегося с продолжительной болезнью. Подносова - единственная, кто подал заявление на занятие вакантной должности.

Председатель ВС РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Ранее ВККС рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность главы ВС.

Подносова, как сообщается на сайте ВС РФ, получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум ВС.