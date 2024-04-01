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Ирину Подносову рекомендовали на должность главы Верховного суда РФ

Ирину Подносову рекомендовали на должность главы Верховного суда РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала зампреда Верховного суда (ВС) России - руководителя Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову в качестве кандидата на должность председателя ВС, передал корреспондент "Интерфакса".

"Высшая квалификационная коллеги‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​я судей решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда РФ", - огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин на заседании коллегии в понедельник.

По словам Тимошина, решение было принято коллегией единогласно.

"Остается пожелать вам успехов", - сказал Тимошин, обращаясь к Подносовой.

Согласно материалам, озвученным на заседании ВККС, Подносова, более 48 лет работающая в судебной системе, - высококвалифицированный юрист, обладающий необходимыми профессиональными и моральными качествами для работы в качестве председателя ВС.

И.о. председателя ВС Пет‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​р Серков и председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявили на заседании коллегии, что поддерживают кандидатуру Подносовой.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 1 марта после кончины бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева 23 февраля, боровшегося с продолжительной болезнью. Подносова - единственная, кто подал заявление на занятие ставшей вакантной должности.

Председатель ВС РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения ВККС.

Подносова, как сообщается на сайте ВС РФ, юридическое образование получила в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум ВС.

Ирина Подносова Верховный суд РФ Вячеслав Лебедев
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