Заявление Подносовой на должность главы Верховного суда РФ рассмотрят 1 апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 1 апреля рассмотрит заявление зампреда Верховного суда (ВС) РФ - руководителя Судебной коллегии по экономическим спорам Ирины Подносовой для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда.

Как следует из анонса ВККС, согласно предварительной повестке, заявление Подносовой "о рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации" будет рассмотрено на заседании коллегии 1 апреля в 9:30.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 1 марта после смерти занимавшего этот пост Вячеслава Лебедева. В пятницу, 22 марта, был последний день приема документов. Согласно анонсу ВККС, Подносова - единственная, кто подал заявление.