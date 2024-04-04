В Курске произошел пожар в здании областного центра творчества

Пострадавших нет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Курске загорелось здание областного центра развития творчества детей и юношества, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Возгорание в здании областного центра развития творчества детей и юношества на Урицкого в Курске. Пожар локализован. Пострадавших нет", - сообщается в телеграм-канале губернатора.

Также глава региона предупредил о сохранении опасности атаки БПЛА.

"Опасность атаки БПЛА сохраняется! Не приближайтесь к окнам!" - написал Роман Старовойт.

Ранее в Курске из-за сбитых дронов ВСУ возник пожар возле Центрального рынка и в частных домах, также пострадал жилой дом в СНТ.