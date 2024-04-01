Курский вокзал в Москве эвакуирован

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Все пассажиры выведены с территории Курского вокзала в связи с работой правоохранительных органов, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала. Организован проход пассажиров на платформы в обход вокзала через третий тоннель", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЖД в понедельник.

Отмечается, что на движение поездов ситуация не повлияла.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве проверяют Курский вокзал после сообщения о минировании.