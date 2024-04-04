Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Курскую область

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о пресечении атаки восьми украинских беспилотников над Курской областью.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что это произошло около 22:00 по Москве.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в Курске из-за сбитых дронов ВСУ возник пожар возле Центрального рынка и в частных домах, также пострадал жилой дом в СНТ. Кроме того, в городе загорелось здание областного центра развития творчества детей и юношества.