В Курске из-за сбитых дронов возник пожар возле рынка и в двух частных домах

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Курске из-за сбитых дронов ВСУ возник пожар возле Центрального рынка и в частных домах, также пострадал жилой дом в СНТ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место", - написал он телеграм-канале.

Ранее он сообщил об опасности атаки беспилотников на территории Курской области и о том, что работает ПВО.

Позднее губернатор сообщил, что еще три украинских беспилотника сбиты над Курском. "Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется", - написал он в телеграм-канале.

В Минобороны РФ заявили, что около 21:30 военные сбили беспилотники самолетного типа над Курской областью.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - сообщили в ведомстве в четверг.